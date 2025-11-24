إعلان

قيادي بحزب الله: سنبقى في الميدان وسنحمي بلدنا

كتب : مصراوي

04:45 م 24/11/2025

الشيخ علي دعموش

نعى رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، علي دعموش، القائد العسكري في الحزب هيثم علي الطبطبائي، الذي أُغتيل أمس الأحد في غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلًا: "آلمنا استشهاد القائد أبو علي ومن معه لكن هذا لن يمس إرادتنا ولا عزمنا".

وأضاف دعموش، خلال تشييع الطبطبائي، أن استشهاد أبو علي لن يُعيد المقاومة إلى الوراء ولن يُثنيها عن استكمال ما بدأه، مؤكدًا أن جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر وليس الجيش أو المقاومة.

وأوضح أنه من واجب الدولة اللبنانية مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية مواطنيها، مضيفًا "على الحكومة رفض الضغوط التي يُراد منها دفع لبنان للاستجابة للإملاءات الأمريكية والشروط الإسرائيلية".

وتابع رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، أن الاستجابة للإملاءات الأمريكية والشروط الإسرائيلية "يعني الاستسلام وليس الحل والتسوية"، معتبرًا أن كل التنازلات التي قدمتها الحكومة اللبنانية حتى الآن لم تثمر ولم تؤدي إلى أي نتيجة، وفق تعبيره.

وأضاف دعموش، أن العدو الإسرائيلي "يستبيح كل لبنان ويضغط في كل الاتجاهات من أجل أن نستسلم لكننا لن نستسلم. سنبقى في الميدان وسنحمي بلدنا من المشاريع الإسرائيلية والأمريكية"، مردفًا بأن الاستسلام ليس واردًا على الإطلاق مهما بلغ حجم التهديد والتهويل من العدو.

وأشار إلى أن كل التهديدات والحصار والضغوط التي تُمارس الآن لن تنفع، مضيفًا "إذا كان هناك من يهتم بسيادة لبنان واستقلاله عليهم أن يضغطوا ويلزموا العدو الإسرائيلي بوقف عدوانه".

