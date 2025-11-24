

وكالات

قال مسؤولون، إن القوات الروسية شنت هجوما ضخما بطائرات مسيرة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدة أشخاص.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف: "هناك هجوم ضخم على خاركيف، إذ أن 4 قتلوا و12 أصيبوا بينهم طفلان".

وتم رصد 15 هجوما على 6 مناطق في المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية، وصمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفا متكررا للهجمات.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب، إن شخصين قتلا في هجوم روسي على بلدة مارهانيت.

وقالت الولايات المتحدة، إنها أحرزت تقدما كبيرا في صياغة خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال محادثات يوم الأحد، لكن دون التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية ضمان أمن أوكرانيا وسط مخاوف إزاء التهديد الذي تشكله روسيا.

وقاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحادثات في جنيف مع وفد أوكراني رفيع المستوى بعد تعبير كييف وحلفائها عن قلقهم من خطة مدعومة من الولايات المتحدة بسبب ما اعتبروا أنها تنازلات كبيرة لروسيا، وضغطوا من أجل إدخال تعديلات عليها، وفقا للغد.