إعلان

خلال أسبوع.. روسيا تٌسقط 570 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

كتب : مصراوي

02:57 ص 24/11/2025

مسيرة أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 570 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.

وبلغ أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي أُسقطت في يوم واحد 75 مسيرة، وكان ذلك ليلة 23 نوفمبر.

وتعرضت مقاطعة بريانسك لأكبر عدد من الهجمات أوكرانية، حيث تمت مهاجمتها 12 مرة خلال الأسبوع الماضي.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية روسيا الدفاعات الجوية الروسية الحرب بين روسيا وأوكرانيا أوكرانيا تقدم في مفاوضات أوكرانيا وروسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد