

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شبكتي التلفزيون الأمريكيتين "ABC" و"NBC"، واصفا إياهما بالأسلحة الافتراضية للحزب الديمقراطي.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إن ABC وNBC، سلاحان افتراضيان كارثيان للحزب الديمقراطي، يجب اعتبارهما جهة غير قانونية لدعم اليسار المتطرف".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى الحد من الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام في البلاد عموما.

يذكر أنه في 25 أغسطس، صرح ترامب، أنه سيدعم إلغاء تراخيص البث لشبكتي ABC وNBC، لأنهما تنتقدانه وتروجان لمصالح الحزب الديمقراطي.

يشار إلى أن ترامب له علاقة معقدة مع القنوات التلفزيونية الأمريكية، فعلى مدى سنوات، اعتمد بشكل كبير على الإعلام التلفزيوني، في بناء صورته كرجل أعمال ناجح وله تأثير.

واستغل ترامب التلفزيون كمنصة للتأثير السياسي، وهو معروف بأنه لا يقرأ كثيرا لكنه يولي اهتماما كبيرا لما يعرض على الشاشة، معتبرا أن عرض الصورة الإعلامية أمر حاسم في تأكيد مكانته السياسية.

في الوقت نفسه، ينتقد بعض القنوات التي لا تتماشى مع توجهاته ويستخدم وسائل إعلام تلفزيونية مختلفة لتوجيه رسائل سياسية وشعبوية.

بالتالي، علاقة ترامب مع القنوات التلفزيونية الأمريكية مزيج من الاستفادة من وسائل الإعلام لبناء صورته وشهرته، والنقد والهجوم على القنوات التي لا تدعمه أو تنتقد سياساته، وفقا لروسيا اليوم.