أردوغان: سأتحدث مع بوتين غدا لبحث إنهاء الحرب مع أوكرانيا

03:48 م 23/11/2025

رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا الاثنين، لبحث سبل إنهاء الحرب مع أوكرانيا وتفعيل اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بختام مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أنه التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة الأسبوع الماضي.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده ستفعل ما بوسعها في سبيل تحقيق السلام "وسننجح في ذلك بإذن الله".

رجب طيب أردوغان أوكرانيا فلاديمير بوتين

