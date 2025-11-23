وكالات

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن خروقاتها المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار "النهج العدواني للاحتلال سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة"، داعيًا الأطراف الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات.

وفي سياق منفصل، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية تأكيدها، أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية في محيط دوار زايد شرقي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة ومناطق شرقي خان يونس جنوبًا.

وأكدت أن طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظل مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية.