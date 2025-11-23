مصادر إسرائيلية: واشنطن قد تستغرق شهورا لتقرر تشكيل قوة دولية بغزة

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن واشنطن قد تستغرق أسابيع أو عدة أشهر لاتخاذ قرار بتشكيل قوة دولية لقطاع غزة.

وقالت تلك المصادر، إن القوة الدولية حال تشكيلها ستعمل من خلال معسكر داخل غزة وليس إسرائيل.

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر، بأن التقديرات الإسرائيلية تتعزز بأن القوات الدولية التي ستعمل على تفكيك سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لن يتم تشكيلها.

وقالت "يسرائيل هيوم"، إن أذربيجان عدلت عن قرارها ولن ترسل جنودًا إلى القوة متعددة الجنسيات في غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر "قوة استقرار دولية" في غزة، ونزع سلاح حماس، وإنشاء ما يُسمى بـ"مجلس سلام" يترأسه ترامب نظريًا لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027، وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، وبدء إعادة إعمار القطاع الفلسطيني.