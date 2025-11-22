إعلان

جنوب إفريقيا: لن نسلم رمزيا رئاسة مجموعة العشرين إلى أمريكا

كتب : مصراوي

04:11 م 22/11/2025

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جوهانسبرج (د ب أ)

قال المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إن جنوب إفريقيا لن تسلم بشكل رمزي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة غدًا الأحد.

ووفقًا للبروتوكول المعتاد، يسلم المضيف المنتهية ولايته رئاسة المجموعة رسميًا في نهاية القمة إلى الرئيس التالي-في هذه الحالة، الولايات المتحدة. لكن واشنطن تقاطع أول قمة لمجموعة العشرين ، تعقد على الإطلاق على أرض أفريقية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب إفريقيا بالتمييز ضد الأقلية البيضاء، لاسيما الأفريكانز، المنحدرين من المستوطنين الهولنديين. ورفضت جنوب أفريقيا الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها ورفضها خبراء حقوقيون أيضًا ووصفوها بأنها "غير مبررة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج رئاسة مجموعة العشرين إلى أمريكا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا