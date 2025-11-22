جنوب إفريقيا: لن نسلم رمزيا رئاسة مجموعة العشرين إلى أمريكا

جوهانسبرج (د ب أ)

قال المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، إن جنوب إفريقيا لن تسلم بشكل رمزي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة غدًا الأحد.

ووفقًا للبروتوكول المعتاد، يسلم المضيف المنتهية ولايته رئاسة المجموعة رسميًا في نهاية القمة إلى الرئيس التالي-في هذه الحالة، الولايات المتحدة. لكن واشنطن تقاطع أول قمة لمجموعة العشرين ، تعقد على الإطلاق على أرض أفريقية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب إفريقيا بالتمييز ضد الأقلية البيضاء، لاسيما الأفريكانز، المنحدرين من المستوطنين الهولنديين. ورفضت جنوب أفريقيا الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها ورفضها خبراء حقوقيون أيضًا ووصفوها بأنها "غير مبررة".