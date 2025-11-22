اليونيفيل: الاحترام التام لسيادة لبنان أمرٌ محوري لتحقيق استقرار دائم

بيروت- (د ب أ)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، اليوم السبت، التزام البعثة بدعم الجيش اللبناني، معتبراً أن إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة .

وقال أبانيارا، في بيان صحفي اليوم بمناسبة الذكرى 82 لاستقلال لبنان: "تواصل اليونيفيل التزامها بدعم الجيش اللبناني – شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

ويُعدّ إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة".

‌‎وأضاف "أن الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701 وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم".

‌‎وأعلن أنه "خلال الأسبوع الماضي، التقى حفظة السلام في المقر العام لليونيفيل لإحياء هذه المناسبة الوطنية، مجدّدين دعمهم للبنان واستقراره وسيادته".