إعلان

اليونيفيل: الاحترام التام لسيادة لبنان أمرٌ محوري لتحقيق استقرار دائم

كتب : مصراوي

01:24 م 22/11/2025

اليونيفيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، اليوم السبت، التزام البعثة بدعم الجيش اللبناني، معتبراً أن إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة .

وقال أبانيارا، في بيان صحفي اليوم بمناسبة الذكرى 82 لاستقلال لبنان: "تواصل اليونيفيل التزامها بدعم الجيش اللبناني – شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

ويُعدّ إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة".

‌‎وأضاف "أن الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701 وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم".

‌‎وأعلن أنه "خلال الأسبوع الماضي، التقى حفظة السلام في المقر العام لليونيفيل لإحياء هذه المناسبة الوطنية، مجدّدين دعمهم للبنان واستقراره وسيادته".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة اليونيفيل لبنان الجيش اللبناني ديوداتو أبانيارا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا