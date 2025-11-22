إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش لـ10 قتلى وإصابة عشرات

كتب : مصراوي

12:59 م 22/11/2025

مقياس ريختر

دكا- (د ب أ)

بعد يوم واحد فقط من الزلزال القوي الذي ضرب دكا والعديد من الأجزاء الأخرى من بنجلاديش، وقع زلزال متوسط صباح اليوم السبت في بايبايل بمدينة سافار في بنجلاديش، مما زاد من القلق الشعبي بشأن قابلية تعرض العاصمة للنشاط الزلزالي.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي وقع أمس الجمعة إلى عشرة قتلى على الأقل مع إصابة العشرات، حسب صحيفة دكا تريبيون البنجلاديشية اليوم السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البنغالية إن الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 3ر3 درجة على مقياس ريختر، تم تسجيله في الساعة العاشرة و36 دقيقة صباحا.

وقال مسؤولون إنه لم ترد أي تقارير فورية بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا بسبب الزلزال الأخير.

زلزال بنجلاديش بنجلاديش

