الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق حميدتي

كتب : مصراوي

03:18 م 21/11/2025

الاتحاد الأوروبي

كالات

أدانت المفوضية الأوروبية التصرفات "البشعة" التي تقوم بها قوات الدعم السريع في السودان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات ضد الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، بسبب الانتهاكات في السودان.

وأكدت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في الحرب بالسودان.

وأمس الخميس، أدان الاتحاد الأوروبي "الفظائع" الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الدعم السريع في السودان، بما فيها الاستيلاء على مدينة الفاشر، مشددًا على أنه مستعد لفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان.

