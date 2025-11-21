إعلان

سنغافورة تفرض عقوبات ضد 4 إسرائيليين بالضفة

كتب : مصراوي

02:02 م 21/11/2025

وزارة الخارجية السنغافورية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية فرض عقوبات مالية وحظر دخول على 4 إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف متطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت خارجية سنغافورة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الأفعال غير قانونية وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأكدت الوزارة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن توسعها يجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

وشددت سنغافورة على رفضها لأي محاولات أحادية لتغيير الحقائق على الأرض، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى كبح أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ومحاسبة المسؤولين عنها.

