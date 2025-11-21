إعلان

مقتل شرطيين اثنين في انفجار شمال غربي باكستان

كتب : مصراوي

11:16 ص 21/11/2025

مقتل شرطيين اثنين في انفجار شمال غربي باكستان

إسلام آباد- (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل اثنين من أفرادها إثر وقوع انفجار بالقرب من سيارة مدرعة تابعة للشرطة في منطقة "ديرا إسماعيل خان" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها اليوم الجمعة عن الشرطة قولها: "إن الانفجار وقع في مدينة كولاتشي بمنطقة ديرا إسماعيل خان".. مشيرة إلى أنه تم شن عمليات بحث في المنطقة.. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

الشرطة الباكستانية انفجار بالقرب من سيارة مدرعة ديرا إسماعيل خان إقليم خيبر بختونخوا باكستان

