إسرائيل تعلن اغتيال قائد من حماس ومسؤول الأنفاق في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال عبدالله أبو شمالة رئيس المنظومة البحرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وفادي أبو مصطفى مسؤول الأنفاق في لواء خان يونس خلال غارات على القطاع أمس.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الخميس:"قتلنا عبدالله أبو شمالة رئيس المنظومة البحرية لحماس وفادي أبو مصطفى مسؤول الأنفاق في لواء خان يونس خلال غارات على القطاع أمس".

وكانت شنت قوات الاحتلال غارات جوية أمس الأربعاء، على مدينتي غزة وخان يونس.

وفي سياق منفصل، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، إن المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال يكذب من أجل تبرير جرائمه وتصعيده في قطاع غزة.

وخلال تصريحات لقناة الجزيرة أكد أن الاحتلال يسعى لتدمير اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنطقة برمتها.

وطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها والضغط على الاحتلال لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًَا: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يثبت للعالم قدرته على إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".