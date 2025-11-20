نتنياهو: تمكنا من إعادة الأسرى وسياستنا الآن هجومية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق الأخير مكن إسرائيل من إعادة جميع الأسرى تقريبا، مشيرًا إلى أنه ولا يزال هناك 3 قتلى يتم العمل على إعادتهم.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس:"أن سياستنا الآن هجومية ومبادرة ولن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى "أن إيران من الممكن أن تحاول إعادة بناء محور التهديد وسنعمل على منع ذلك في لبنان وغيرها"، مؤكدًا أن التهديد الذي يشكله حزب الله اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل 7 أكتوبر حيث تغير كل شيء.

وأوضح نتنياهو، أن وزير الخارجية الأمريكي روبيو تعهد له بأن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوق إسرائيل النوعي بكل ما يتعلق بإمدادات السلاح لدول الشرق الأوسط.