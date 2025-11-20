إعلان

نتنياهو: تمكنا من إعادة الأسرى وسياستنا الآن هجومية

كتب-عبدالله محمود:

08:49 م 20/11/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق الأخير مكن إسرائيل من إعادة جميع الأسرى تقريبا، مشيرًا إلى أنه ولا يزال هناك 3 قتلى يتم العمل على إعادتهم.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس:"أن سياستنا الآن هجومية ومبادرة ولن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى "أن إيران من الممكن أن تحاول إعادة بناء محور التهديد وسنعمل على منع ذلك في لبنان وغيرها"، مؤكدًا أن التهديد الذي يشكله حزب الله اليوم مختلف تماما عما كان عليه قبل 7 أكتوبر حيث تغير كل شيء.

وأوضح نتنياهو، أن وزير الخارجية الأمريكي روبيو تعهد له بأن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوق إسرائيل النوعي بكل ما يتعلق بإمدادات السلاح لدول الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة جميع الأسرى إيران تحاول إعادة بناء محور التهديد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة