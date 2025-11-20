إعلان

"لتوحيد القرار الليبي".. المجلس الرئاسي في ليبيا يعلن تأسيس هيئة عليا للرئاسات

كتب-عبدالله محمود:

07:45 م 20/11/2025

ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا اليوم الخميس، عن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، موضحًا أنها تضم الرئاسات الثلاث للعمل في إطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا للبلاد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن تشكيل الهيئة الجديدة يهدف إلى توحيد القرار الليبي في الملفات الاستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات في ليبيا.

وأكد المجلس الرئاسي، أن الهيئة العليا للرئاسات ستتكفل بتطوير منهجية موحدة لصنع القرار الليبي وتنسيق المواقف الرسمية لصالح الدولة.

وفي أول بيان لها، دعت الهيئة العليا للرئاسات، المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدولة الليبية.

المجلس الرئاسي في ليبيا ليبيا الهيئة العليا للرئاسات

