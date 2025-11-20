إعلان

مكتب زيلينسكي: تلقينا مسودة خطة سلام من الولايات المتحدة

كتب-عبدالله محمود:

07:17 م 20/11/2025

فولوديمير زيلينسكي

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تلقي مسودة خطة سلام من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال مكتب زيلينسكي في بيان اليوم الخميس، إن أمريكا وأوكرانيا ستعملان على بنود خطة السلام الجديدة بعد أن أوضحت كييف مبادئها الأساسية، مؤكدًا على دعم المقترحات الجادة التي يمكن أن تؤدي إلى سلام حقيقي.

وأكد مكتب زيلينسكي، أنه مستعد على العمل بشكل بناء مع الجانب الأمريكي وشركائهم في أوروبا، والعالم بهدف الوصول إلى السلام.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكرانيا، أنه يتطلع خلال الأيام المقبلة لمناقشة الفرص الدبلوماسية المتاحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط الرئيسية اللازمة من أجل تحقيق السلام.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة ترامب أعدّت خطة سلام مؤلفة من 28 نقطة تهدف إلى وقف الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت، وضعت الخطة بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

