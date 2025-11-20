إعلان

السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا وغزة وخان يونس

كتب : مصراوي

06:57 م 20/11/2025

وزارة الخارجية السعودية

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة، وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس، والتعدي على سيادة الأراضي السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من مسؤولي حكومته للمنطقة الحدودية جنوب سوريا.

وطالبت السعودية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وزارة الخارجية السعودية الاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة سوريا

