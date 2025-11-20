السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا وغزة وخان يونس

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته السافرة في المنطقة، وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس، والتعدي على سيادة الأراضي السورية من خلال التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من مسؤولي حكومته للمنطقة الحدودية جنوب سوريا.

وطالبت السعودية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.