جيش الاحتلال يقيم حاجزين عسكريين في ريف القنيطرة

كتب : مصراوي

05:38 م 20/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

دمشق- (د ب أ)

أفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بإقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين مؤقتين على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم في ريف محافظة القنيطرة السورية.

وسبق أن نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأربعاء، حاجزاً مؤقتاً في بلدة بئر عجم.

ووفق ما ذكره مراسل تليفزيون سوريا "استهدف جيش الاحتلال مساء الثلاثاء، حرش تل أحمر شرقي بريف المحافظة الجنوبي بأربع قذائف مدفعية، واقتصرت الأضرار على المادية فقط".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، توقف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، بوساطة دولية، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات عام 1974، بعد خلاف حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري.

وأكدت الهيئة أن "إسرائيل ترفض طلب الرئيس السوري أحمد الشرع الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024"، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد اتفاق أمني، كشرط للانسحاب من تلك المناطق. بحسب تليفزيون سوريا.

