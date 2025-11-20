وكالة الطاقة الذرية تُلزم إيران بالتعاون.. وطهران تلغي اتفاق القاهرة

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق على قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي.

إيران تتوجه إلى الدول "غير المنحازة" لتجهيز الرد

اعتبر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار الترويكا الأوربية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) ضد إيران يهدف لممارسة ضغط غير قانوني على طهران.

وأكد نجفي، أن الولايات المتحدة والترويكا الأوربية لا يستطيعان بهذا القرار المعادي لإيران تعويض فشلهم في تفعيل آلية الزناد، مشيرا إلى أن طهران تجري مشاورات مع الدول غير المنحازة من أجل إعداد الرد على قرار الوكالة.

إيران تنهي اتفاق القاهرة الموقع مع وكالة الطاقة الذرية

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أرسلت رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة ردا على قرارها الأخير.

وأشار عراقجي، إلى أن اتفاق القاهرة فقد عمليا دوره كمنظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات، مؤكدا أن دول الترويكا الأوربية وواشنطن تجاهلت حسن نية طهران بطرح مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة.

وشدد عراقجي، على أن دول الترويكا الأوربية وأمريكا قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار تعاون إيران معها.

مطالبات بتفتيش المواقع النووية

جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، دعوته إلى إيران للسماح بتفتيش مواقعها النووية التي تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية خلال حرب الإثني عشر يوما في يونيو الماضي.

وقال جروسي في كلمته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أمس الأربعاء، إن الوكالة بدأت عمليات تفتيش لكن ليس في المواقع التي تعرض للهجمات، معربا عن أمله في أن يتمكن الخبراء من الوصول إلى هذه المواقع.

اتفاق القاهرة

أبرمت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 10 سبتمبر الماضي، في القاهرة، اتفاقا ينص على عودة التعاون بين الجانبين، إذ تمكنت الوكالة لاحقا من إجراء عمليات تفتيش لا تشمل المواقع والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف في يونيو الماضي.