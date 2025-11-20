أثار مارك إبستين شقيق الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية الجدل، بعد أن زعم أن شقيقه الراحل كانت يمتلك معلومات "مسيئة" للرئيس دونالد ترامب.

وأوضح مارك، في تصريحات لقناة "نيو نايشن" الأمريكية، أن شقيقه لم يفصح له مباشرة عن تفاصيل بشأن ترامب، لكنه كان متأكدا من أن لديه معلومات من شأنها أن تسبب إحراجا للرئيس الأمريكي.

وأضاف: "لم يكشف لي ما يعرفه، لكن جيفري بالتأكيد كان لديه معلومات قد تسبب ضررا لترامب".

وزعم مارك، أن تصريحات ترامب في ما يخص القضية غير صحيحة، قائلا: "يمكن رؤية ذلك في رسائل البريد الإلكتروني. بإمكان ترامب أن ينكر كما يشاء، لكن من الواضح أن كل ما يقوله كذب تماما".

إلى جانب ذلك، ادّعى مارك إبستين، أنه تم "تبييض" الوثائق التي أُفرج عنها بشأن قضايا الإتجار الجنسي، مؤكدا أن مصدرا موثوقا أبلغه أن أسماء بعض الجمهوريين التي ذُكرت في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية اُزيلت من الوثائق قبل نشرها.

من جانبه، اتهم الرئيس الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، بلعب دور في التغطية على وفاة جيفري إبستين داخل زنزانته، مؤكدا تورطه في إخفاء ما حدث لإبستين خلال انتظاره المحاكمة.

وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتا داخل زنزانته في سجن مدينة نيويورك قبيل محاكمته.

ترامب يوّقع على قانون نشر الملفات

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على مشروع قانون يأمر وزارة العدل بالإفراج عن ملفات قضية إبستين خلال 30 يوما.

ويأتي قرار ترامب، بعد شهور طويلة من معارضته دعوات متزايدة للإفراج عن تلك الملفات، وسط اتهامات بتورطه في القضية، لكن الرئيس الأمريكي وصف هذه الاتهامات بأنها "خدعة".

وشدد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، على أن "تلك الخدعة ستأتي بنتائج عكسية على الديمقراطيين"، مضيفا "ربما يُكشف قريبا عن حقيقة ارتباطهم بجيفري إبستين".

في سياق متصل، أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن وزارة العدل ستفرج عن الملفات المتعلقة بقضية إبستين في غضون 30 يوما، كما ينص التشريع الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء.