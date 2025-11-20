إعلان

الدفاع الروسية: إسقاط 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

09:52 ص 20/11/2025

وزارة الدفاع الروسية-أرشيفية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 65 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج، ريازان، بريانسك، بيلجورود، تولا، ليبيتسك، وتامبوف الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن روسيا أسقطت 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و16 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و14 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و7 فوق أراضي مقاطعة تولا، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.ش

طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية القوات الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية

