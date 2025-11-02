صربيا: اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مع تصاعد الغضب الشعبي

بلجراد - (أ ب)

انتشر مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، الأحد، للفصل بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وسط بلجراد، وسط تصاعد التوترات السياسية بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتواجه عدة آلاف من الأشخاص على جانبي الطوق الأمني، فيما وقف عناصر الشرطة بالزي الكامل في صفوف متتالية بين الحشود التي تبادلت الصراخ ورشق الزجاجات والمشاعل.

وتصاعد التوتر في العاصمة بلجراد بعد يوم واحد من مشاركة عشرات الآلاف في تجمع ضخم بمدينة نوفي ساد شمال البلاد، لإحياء الذكرى الأولى لكارثة محطة القطار التي أودت بحياة 16 شخصا، وأطلقت حركة شبابية تطالب بالتغيير السياسي وتشكل تحديًا لقبضة فوتشيتش المحكمة على السلطة.

واجتمع المتظاهرون المناهضون للحكومة في بلجراد دعما لـ "ديانا هركا"، والدة ستيفان هركا، أحد ضحايا كارثة محطة نوفي ساد.

وكانت هركا قد أعلنت في وقت سابق من الأحد أنها بدأت إضرابًا عن الطعام قرب مخيم أقيم خارج مبنى البرلمان، يشغله أنصار فوتشيتش منذ مارس الماضي.

كما تجمع متظاهرون مساء الأحد في نوفي ساد وعدة بلدات صغيرة أخرى دعما لهركا.