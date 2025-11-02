أمريكا: إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار خلال حفلة لمراهقين بولاية أوهايو

(أ ب)

اُصيب تسعة أشخاص إثر اندلاع إطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد، داخل منزل مستأجر كبير كان قد تجمع فيه مجموعة من المراهقين للاحتفال بعيد ميلاد، تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن المشهد في شمال شرقي أوهايو كان فوضويا، حيث فر بعض الأشخاص، بينما قام المسعفون بإسعافات لإنقاذ حياة المصابين.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 12:15 صباحا بالتوقيت المحلي في باث تاونشيب، الواقعة على بُعد نحو 15 ميلا (24 كيلومترا) شمال غرب مدينة أكرون.

وقال قائد الشرطة فيتو سينوبولي، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد مدى خطورة إصابات الضحايا.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان جميع الأشخاص التسعة قد أُصيبوا برصاص – إذ قد تكون إصابة ساق أحدهم ناجمة عن سقوط.

وقال سينوبولي إن المنزل الكبير كان مستأجرا عبر منصة أيربنب، وهو الأمر غير المسموح به وفق قوانين التخطيط العمراني المحلية، وأضاف أن معظم الحاضرين في الحفلة كانوا دون سن الثامنة عشرة.

وأوضح أن الضحايا قد يكونون مزيجا من قاصرين وبالغين، مضيفا أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحفلة جذبت مجموعة كبيرة من الحضور.

وأشار سينوبولي إلى أنه لم يتضح على الفور سبب اندلاع إطلاق النار أو عدد الأشخاص الذين أطلقوا الأسلحة، ولم يتم بعد الإعلان عن أي اعتقالات.