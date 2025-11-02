إسرائيل تتحفظ على تشكيل مجلس الأمن قوة متعددة الجنسيات في غزة

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تتحفظ على تشكيل القوة المتعددة الجنسيات في غزة عن طريق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي وقتٍ سابق من أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بشكل صريح أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في إرسال قوات إلى غزة ضمن "قوة الاستقرار الدولية" المقرر إرسالها إلى القطاع، قائلًا: "لن نسمح بذلك".

وقال ساعر، إن الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة يجب أن تكون على الأقل "عادلة مع إسرائيل"، وفق تعبيره.

ووفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإنه من المقرر نشر قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع المُدمَّر، لكنّ المشاركين المُحتملين يقولون إنّ التفاصيل الحاسمة حول تفويضها لم تُحسم بعد.

وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر الماضي، قائلًا إنه من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية "على الفور" لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتمكين انسحاب المزيد من القوات الإسرائيلية من غزة.