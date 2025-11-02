مقتل وإصابة 9 أشخاص في هجوم روسي على متجر في أوكرانيا



وكالات

قال فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، إن هجوما روسيا أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين واشتعال النيران في متجر بالمنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، يوم السبت.

وأضاف هايفانينكو، أن المتجر دُمّر وتضررت 7 مساكن في الهجوم الذي وقع في ساماريفسكي خارج دنيبرو، المدينة الرئيسية في المنطقة.

وقالت هيئة البث العامة الأوكرانية، إن7 أشخاص أصيبوا بجروح.

وأظهرت صور على الإنترنت حريقا كبيرا وسط أكوام من الأنقاض.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن شخصا قُتل في هجوم على بلدة مارهانيتس الواقعة في جنوب دنيبروبيتروفسك.

وأمس السبت، قال الجيش الأوكراني، إنه حسَّن مواقعه في بعض أحياء مدينة بوكروفسك المحاصرة التي تسللت إليها القوات الروسية.

وقال الفيلق السابع للرد السريع على فيسبوك، إن كييف تزيد عدد قواتها الهجومية في المنطقة، مضيفا أن الوضع لا يزال صعبا ومتغيرا.

وذكر أن القوات الأوكرانية تعمل أيضا على قطع الطرق اللوجستية العسكرية التي تستخدمها موسكو، وفقا للغد.