كتب-عبدالله محمود:

قالت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء، إنها وقعت 17 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 30 مليار دولار.

وأوضحت أرامكو السعودية، أن المشروعات تشمل الغاز الطبيعي المسال والخدمات المالية وتصنيع مواد متقدمة وشراء مواد وخدمات.

جاء ذلك خلال المنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في واشنطن، والذي شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة.

وقال ولي العهد السعودي، إنه يعمل على تعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه تم وضع أسس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا.

ومن ناحيته، أكد ترامب أن هناك اتفاقات بـ270 مليار ستوقع الأربعاء، بين قطاعات أمريكية سعودية، قائلاً: "أنا والأمير محمد بن سلمان جعلنا التحالف الأمريكي السعودي أقوى مما مضى".