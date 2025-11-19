إعلان

ترامب: أرغب في ارتداء الزي السعودي.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

08:43 م 19/11/2025

ترامب وبن سلمان

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، أثناء كلمته اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن.

وقال ترامب لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: "أنت إنسان رائع.. وأرغب في ارتداء الزي السعودي".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالسفيرة السعودية لدى واشنطن، قائلا: "الأميرة ريما بنت بندر رائعة للغاية في تمثيل بلادها".

وأكد ترامب أنه بالمشاركة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنهم نجحوا في جعل التحالف الأمريكي السعودي أقوى من أي وقت سابق.

وأضاف ترامب: "سنبيع للسعودية بعض أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها في التاريخ بما فيها 300 دبابة إضافة إلى المقاتلات".

