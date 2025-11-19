ترامب: أرغب في ارتداء الزي السعودي.. فيديو

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، أثناء كلمته اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن.

ترمب يمازح محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان: أنت إنسان رائع.. وأرغب في ارتداء الزي السعودي#السعودية#أميركا#قناة_العربية pic.twitter.com/C9r3Tti8x5 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 19, 2025

وقال ترامب لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: "أنت إنسان رائع.. وأرغب في ارتداء الزي السعودي".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالسفيرة السعودية لدى واشنطن، قائلا: "الأميرة ريما بنت بندر رائعة للغاية في تمثيل بلادها".

وأكد ترامب أنه بالمشاركة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنهم نجحوا في جعل التحالف الأمريكي السعودي أقوى من أي وقت سابق.

وأضاف ترامب: "سنبيع للسعودية بعض أفضل المعدات العسكرية التي تم تصنيعها في التاريخ بما فيها 300 دبابة إضافة إلى المقاتلات".