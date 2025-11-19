إعلان

استشهاد وإصابة 14 شخصًا في قصف إسرائيل على خان يونس بغزة.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

06:42 م 19/11/2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه استشهاد 9 فلسطينيين إثر الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس بمدينة غزة.

وذكرت هيئة الإسعاف في قطاع غزة، أن 5 فلسطينيين أصيبوا في قصف من مسيرات للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وقالت قناة الأقصى الفلسطينية، أن فلسطينيا استشهدوا وأصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات عددا من المواقع خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي قصف إسرائيل على خان يونس بغزة استشهاد 9 فلسطينيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة