استشهاد وإصابة 14 شخصًا في قصف إسرائيل على خان يونس بغزة.. فيديو

أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه استشهاد 9 فلسطينيين إثر الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس بمدينة غزة.

نقل شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/XIP7FbKdG7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2025

وذكرت هيئة الإسعاف في قطاع غزة، أن 5 فلسطينيين أصيبوا في قصف من مسيرات للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وقالت قناة الأقصى الفلسطينية، أن فلسطينيا استشهدوا وأصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات عددا من المواقع خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس.