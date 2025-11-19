وزير الخارجية يثمن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

مصراوي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، النائب الألماني ألكسندر رضوان، عضو البرلمان الألماني عن تحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي المسيحيين، وعضو مجموعة الصداقة الألمانية المصرية بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، مرحباً بالتطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما تشهده من زخم على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والتطلع لمواصلة العمل للارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية بما في ذلك العلاقات البرلمانية باعتبارها ركيزة رئيسية لدعم مسار التعاون الثنائي، وتعميق التواصل بين الشعبين الصديقين.

ورحب وزير الخارجية بالدور الهام لمجموعة الصداقة الألمانية المصرية في البرلمان الألماني "البوندستاج" في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على دورها فى دعم التعاون المشترك فى المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.