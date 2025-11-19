إعلان

بولندا تعلن إغلاق القنصلية الروسية في جدانسك

كتب-عبدالله محمود:

05:48 م 19/11/2025

بولندا

أعلن وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، اعتزام بولند على إغلاق القنصلية الروسية في جدانسك، إثر أعقاب تخريب بالسكك الحديدية، وفقًا لوكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي".

وقال راديك سيكورسكي في بيان له اليوم الإربعاء، إنه حذر مرارا وتكرارا روسيا من أن وجودها الدبلوماسي والقنصلي سيتقلص أكثر إذا لم توقف الأعمال العدائية ضد بولندا.

وأكد وزير الخارجية البولندي أن روسيا سيتم إبلاغها رسميا في غضون الساعات المقبلة، مؤكدًا أنه بهذا الإغلاق لن يتبقى لروسيا سوى سفارتها في وارسو.

واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الاستخبارات الروسية بأنها السبب في الانفجار الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على خط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة البولندية، وارسو بالحدود مع أوكرانيا، وصفًا بأنه عمل تخريبي غير مسبوق.

