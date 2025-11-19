سرايا القدس تعلن استهداف جنود الاحتلال في محور البياضة.. فيديو

أعلنت كتائب سرايا القدس بالخليل في الضفة الغربية استهداف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم لبلدة بيت أمر الفلسطينية.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الإربعاء، "إن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيت أمر ويستهدفون قوة راجلة في محور البياضة محققين إصابات".

قوات الاحتلال تستولي على مركبة خلال الاقتحام المستمر لبلدة بيت أمر، شمال الخليل. pic.twitter.com/OsQQ9CvYXo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2025

وأضافت:"أن مقاتليها يستهدفون قوة مشاة راجلة في محور البياضة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال".

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 4 آخرون في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.