سرايا القدس تعلن استهداف جنود الاحتلال في محور البياضة.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:19 م 19/11/2025

سرايا القدس

أعلنت كتائب سرايا القدس بالخليل في الضفة الغربية استهداف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامهم لبلدة بيت أمر الفلسطينية.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها اليوم الإربعاء، "إن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيت أمر ويستهدفون قوة راجلة في محور البياضة محققين إصابات".

وأضافت:"أن مقاتليها يستهدفون قوة مشاة راجلة في محور البياضة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال".

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 4 آخرون في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

سرايا القدس حماس استهداف جنود الاحتلال محور البياضة استهداف قوة إسرائيلية راجلة

