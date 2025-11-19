13 شهيدًا بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

بيروت - (أ ب)

ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء أودت إلى 13 شخصا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان أعلن: "في حصيلة محدثة ثانية لغارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، فقد أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح وما زالت سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات إلى المستشفيات المحيطة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قد أعلن في بيان سابق أن "غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصاً وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وكان مواطن لبناني قد قتل في استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة، عصر اليوم، في بلدة بليدا في جنوب لبنان. كما قُتل مواطنٌ، صباح الثلاثاء، في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارةً في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية بعد ظهر اليوم باتجاه بلدة بليدا في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.