لماذا استحضر ترامب وبن سلمان سيرة بن لادن في اجتماعهما؟

كتب- محمود الطوخي

تطرق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى تأثير زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن على العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وأكد بن سلمان، أنه يشعر بالألم تجاه عائلات ضحايا برجي التجارة العالمي اللذين استهدفهما أحداث تنظيم القاعدة في أحداث 11 سبتمبر.

وأوضح بن سلمان، أن وثائق الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" أظهرت أن بن لادن استخدم الخاطفين السعوديين لضبر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، مضيفا "كان زعيم القاعدة يعلم أن علاقات قوية بين بلدينا ستكون سيئة للإرهاب والتطرف".

وكان أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤولا عن استهداف أبراج التجارة العالمية يوم 11 سبتمبر 2001، ما أدى إلى مقتل 2977 شخصا.

وفي عام 2011، تمكنت القوات الأمريكية من اغتيال بن لادن بعملية خاصة في باكستان.