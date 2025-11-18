ترامب: ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي

كتب- محمد جعفر:

طرح أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولى العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، سؤالًا بشأن الصحفي جمال خاشقجي ومقتله.

ومن جانبه سأل وصف ترامب هذه الأخبار بأنها "أخبار كاذبة"، مضيفًا: "كثيرون لم يُعجبهم ذلك الرجل الذي تتحدث عنه، سواءً أحببته أم لا، تحدث أمورٌ، لكنه لا يعلم عنها شيئًا".

وفي السياق ذاته قال ولى العهد السعودي، إن سماع خبر وفاة خاشقجي "كان مؤلمًا"، مضيفًا: "لقد كان الأمر مؤلمًا لنا في السعودية، لقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية، وحسّنا نظامنا لضمان عدم تكرارها، إنه أمر مؤلم وخطأ فادح، ونبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكراره".



ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.

وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، إضافة إلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز.