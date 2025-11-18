إعلان

الطائرات الأمريكية تحلق في سماء البيت الأبيض أثناء استقبال بن سلمان

كتب- محمد جعفر:

07:06 م 18/11/2025
    الطائرات الأمريكية تحلق في سماء البيت الأبيض
    استقبال بن سلمان في البيت الأبيض
    استقبال بن سلمان في البيت الأبيض

أظهر مقطع فيديو مصور للحظة استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولى العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن عددًا من الطائرات الأمريكية تحلق في السماء ترحيبًا بولى العهد.

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.

وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، إضافة إلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز.

واستقبل ترامب ولي العهد السعودي عند نهاية البساط الأحمر، حيث خرج من سيارته المرسيدس وصافح الرئيس الأمريكي بحرارة، ورافق الحرس الشرفي العسكري الأمريكي موكب ولي العهد في ممر الحديقة الجنوبية، حاملين العلمين الأمريكي والسعودي.

وخلال الاستقبال، أشار ترامب إلى محمد بن سلمان للسير أمامه ورفع النظر نحو السماء، حيث حلّقت الطائرات الأمريكية احتفالاً بوصوله.

