كرواتيا:حريق يلتهم برج فييسنك التاريخي في زغرب

كتب : مصراوي

05:38 م 18/11/2025

حريق يلتهم برج فييسنك التاريخي في زغرب

بلجراد - (د ب أ)

أتى حريق ضخم ليلة الاثنين- الثلاثاء على برج فييسنك، وهو برج مؤلف من 16 طابقا ومن المعالم البارزة في العاصمة الكرواتية زغرب.

ولم يتسن معرفة سبب اندلاع الحريق في المبنى البالغ ارتفاعه 67 مترا، حسبما قال مسؤولو مكافحة الحريق في زغرب اليوم الثلاثاء. ولم يتم تسجيل أية إصابات.

وكان البرج التي جرى بناؤه في 1972، عندما كانت كرواتيا جزءا من يوغوسلافيا السابقة، يضم الصحيفة الحكومية التي تحمل نفس الاسم لعقود. ويقع في جادة سلافونيسكا، وهو طريق دائري واسع على حافة وسط زغرب.

وكان الحريق الذي دمر نسبة كبيرة من داخل البرج مرئيا من الجانب الآخر من المدينة. وتوجه إلى موقع الحريق نحو 100 رجل إطفاء وتمكنوا من احتوائه بشكل كبير بحلول الصباح، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكرواتية.

برج فييسنك حريق برج فييسنك زغرب كرواتيا

