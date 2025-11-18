مقتل إسرائيلي في عملية غوش عتصيون.. والاحتلال يفرض طوقا عسكريا

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل إسرائيلي متأثرًا بجروحه أُصيب بها في عملية غوش عتصيون بالضفة الغربية، وبأن اثنين أُصيبا بجروح خطيرة ورابع بجروح طفيفة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال فرض طوقًا عسكريًا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع عملية غوش عتصيون.

وقبل قليل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين في العملية المزدوجة بمفرق "غوش عتصيون" إلى 4، بينهم إصابة حرجة.

وكان الجيش الإسرائيلي تلقى بلاغًا عن عملية دهس وطعن في منطقة مفترق غوش عتصيون، جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه جار التحقيق في التفاصيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه يشتبه أن حادث غوش عتصيون بدأ بعملية دهس ثم خرج المنفذون من السيارة وحاولوا طعن المدنيين، مشيرة إلى أنه تم قتلهم.