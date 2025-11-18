إسرائيل تطالب بتنحي "كريم خان" مدعي عام الجنائية الدولية



أفادت القناة 15 الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قدمت اليوم الإثنين طلب بتنحي مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان وإلغاء أمر اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.



وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها اليوم، أنها قدمت طلب لدائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لاستبعاد المدعي العام كريم خان وإلغاء الأوامر المتعلقة بإسرائيل.



وزعمت الخارجية الإسرائيلية، أن المدعي العام للجنائية الدولية تصرف بدوافع شخصية غير سليمة من أجل دفع ادعاءات كاذبة ضد إسرائيل.



وفي سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من أعمال شغب اليهود في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه تضر بدولة إسرائيل وتسبب ضرر لمشروع الاستيطان، مطالبًا قوات الاحتلال من التعامل معهم بحزم.