الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف أسرة في غزة تضررت من الفيضانات



قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 13 ألف أسرة في قطاع غزة تضررت من الفيضانات مؤخرا.



وأكد دوجاريك، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن جهود الأمم المتحدة المبذولة داخل غزة، لا تزال مقيدة بسبب عدم كفاية الإمدادات الضرورية المسموح بدخولها من قبل إسرائيل إلى القطاع.



وطالب دوجاريك إسرائيل بضرورة السماح للأمم المتحدة بتلبية الاحتياجات الهائلة في جميع أنحاء القطاع.



وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رفضه بشدة أي تهجير قسري للسكان من قطاع غزة أو أي مكان آخر إلى خارج الأراضي الفلسطينية.



وفي سياق منفصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من تزايد وتيرة الحوادث التي تؤثر على أمن اليونيفيل في جنوب لبنان.