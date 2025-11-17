إعلان

الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف أسرة في غزة تضررت من الفيضانات

كتب-عبدالله محمود:

09:59 م 17/11/2025

ستيفان دوجاريك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 13 ألف أسرة في قطاع غزة تضررت من الفيضانات مؤخرا.


وأكد دوجاريك، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن جهود الأمم المتحدة المبذولة داخل غزة، لا تزال مقيدة بسبب عدم كفاية الإمدادات الضرورية المسموح بدخولها من قبل إسرائيل إلى القطاع.


وطالب دوجاريك إسرائيل بضرورة السماح للأمم المتحدة بتلبية الاحتياجات الهائلة في جميع أنحاء القطاع.


وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رفضه بشدة أي تهجير قسري للسكان من قطاع غزة أو أي مكان آخر إلى خارج الأراضي الفلسطينية.


وفي سياق منفصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من تزايد وتيرة الحوادث التي تؤثر على أمن اليونيفيل في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمين العام للأمم المتحدة غزة الفيضانات ستيفان دوجاريك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو