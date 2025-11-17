الكرملين: اتصالات جارية مع أوكرانيا بشأن تبادل أسرى

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن هناك اتصالات بشأن احتمال تبادل أسرى مع أوكرانيا، مضيفة "ولا يمكن الإدلاء بأي تفاصيل ملموسة بشأن ذلك".

وأمس الأحد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعمل على استئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، في خطوة قد تفضي إلى عودة 1200 أسير أوكراني إلى وطنهم.

وأضاف زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "نحن نعول على استئناف تبادل أسرى الحرب، تعقد حاليًا العديد من الاجتماعات والمفاوضات والاتصالات لضمان ذلك".

وجاء تصريح زيلينسكي بعدما أعلن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، السبت، عن إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه أجرى مشاورات بوساطة تركية وإماراتية بشأن استئناف عمليات التبادل.

وقال عمروف، إن الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في إسطنبول للإفراج عن 1200 جندي أوكراني.

ولم يصدر تعليق فوري من موسكو بشأن هذا الإعلان.

وتشير اتفاقيات إسطنبول إلى بروتوكولات تبادل الأسرى التي وضعت بوساطة تركية في عام 2022، والتي وضعت قواعد لعمليات تبادل واسعة ومنسقة. ومنذ ذلك الحين، تبادلت روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل لآلاف الأسرى، وإن كانت عمليات متقطعة.