أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته لقاء عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، رغم توتر العلاقات بينهما.

قال الرئيس ترامب، إن ممداني طلب منه ترتيب اجتماع في البيت الأبيض - وإنه الآن "يعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف ترامب: "عمدة نيويورك يريد مقابلتنا وسنقوم بحل الأمور"، مشيرا إلى أننا نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في نيويورك.

وطالب ترامب ممداني بإقامة علاقة جديدة مع واشنطن وإظهار المزيد من الاحترام، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدية والحكومة الفيدرالية.

وأوضح البيت الأبيض أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد.

هذا الإعلان يأتي بعد فوز ممداني الذي يعد أول مسلم يشغل منصب عمدة نيويورك، وسط انتقادات متبادلة بين الطرفين قبل الانتخابات، لكن ترامب أكد استعداده للتحدث معه، مشددا أن الرئيس هو صاحب القرار النهائي بشأن أي تعاون مستقبلي.

وكان ممداني كرر وعده بأنه سيأمر باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في المدينة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن أجندة اللقاء مشيرة إلى أن ترامب وممداني سيناقشان، تعزيز التعاون بين حكومة المدينة والحكومة الفيدرالية، وتحسين الوضع الأمني ومكافحة الجريمة، تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في سبيل دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، والتخفيف من الاحتقان السياسي.

كما من المرتقب أن يناقش الطرافان قضايا الهجرة والتنوع الثقافي نظرا لأن ممداني هو أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، فإنه من المتوقع أن يناقش قضايا الهجرة والتكامل الاجتماعي ضمن إطار تعزيز التنوع واحترام الحقوق المدنية، وهو ملف حساس سيحاول الطرفان التعامل معه بحذر، وفقا لروسيا اليوم.