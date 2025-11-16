كتب- محمد جعفر:

حث عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، متابعيه الذين تجاوز عددهم مليونًا على مواقع التواصل، على مقاطعة سلسلة مقاهي ستاربكس، دعمًا لإضراب عمال الشركة.

وكتب ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا: "يخوض عمال ستاربكس في جميع أنحاء البلاد إضرابًا احتجاجًا على ممارسات العمل غير العادلة، ويناضلون من أجل عقد عمل عادل، لن أشتري أي قهوة من ستاربكس خلال الإضراب، وأدعوكم للانضمام إليّ.. معًا يمكننا توجيه رسالة قوية: لا عقد، لا قهوة."

في ذات اليوم، أعلن اتحاد عمال ستاربكس، النقابة التي تمثل موظفي الشركة، عن إضراب مفتوح ضمن حملة أطلقوا عليها اسم "ثورة الكأس الحمراء" على وسائل التواصل، مؤكدين: "اعتبارًا من اليوم، أعلن عمال ستاربكس في جميع أنحاء البلاد إضرابًا رسميًا، ونحن مستعدون لأن يصبح هذا الإضراب الأكبر والأطول في تاريخ الشركة، شاركوا هاشتاج #لا_عقد_لا_قهوة وامتنعوا عن شراء ستاربكس طوال فترة الإضراب."

ويصادف يوم الخميس عادةً يوم الأكواب الحمراء في ستاربكس، حيث يحصل العملاء على كوب أحمر احتفالي قابل لإعادة الاستخدام مجانًا بمناسبة الأعياد، ويعد من أكثر أيام الشركة ازدحامًا خلال العام.

يُذكر أن ممداني انتُخب عمدة لمدينة نيويورك في 4 نوفمبر بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو، بصفته اشتراكيًا ديمقراطيًا، متغلبًا بسهولة على أندرو كومو، الحاكم السابق الذي ترشح كمستقل في الانتخابات العامة.