زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا

كتب : مصراوي

01:56 م 16/11/2025

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على استئناف عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، في خطوة قد تفضي إلى عودة 1200 أسير أوكراني إلى وطنهم.

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس، "نحن نعول على استئناف تبادل أسرى الحرب، تعقد حاليا العديد من الاجتماعات والمفاوضات والاتصالات لضمان ذلك".

وجاء تصريح زيلينسكي بعدما أعلن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أمس السبت، عن إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه أجرى مشاورات بوساطة تركية وإماراتية بشأن استئناف عمليات التبادل.

وقال عمروف إن الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في إسطنبول للإفراج عن 1200 جندي أوكراني.

ولم يصدر تعليق فوري من موسكو بشأن هذا الإعلان.

وتشير اتفاقيات إسطنبول إلى بروتوكولات تبادل الأسرى التي وضعت بوساطة تركية في عام 2022، والتي وضعت قواعد لعمليات تبادل واسعة ومنسقة. ومنذ ذلك الحين، تبادلت روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل لآلاف الأسرى، وإن كانت عمليات متقطعة.

وأعلن عمروف عن عقد مشاورات فنية قريبا لاستكمال التفاصيل الإجرائية والتنظيمية، معربا عن أمله في أن يتمكن الأسرى الأوكرانيون العائدون من "الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في منازلهم ووسط عائلاتهم".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا تبادل الأسرى مع روسيا

