حماس تعلق على تصريحات كاتس بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية

وكالات

علق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن البقاء في جبل الشيخ ومعارضة قيام دولة فلسطينية واستمرار حصار غزة.

وقال المتحدث باسم حماس، اليوم الأحد، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد النزعة التوسعية للاحتلال وإبقاء حالة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقبل قليل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سياسة تل أبيب واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. مردفًا أنه "سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق".

وأضاف كاتس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه سيتم نزع سلاح حماس على الجانب الأصفر من قِبل الجيش الإسرائيلي وفي غزة من قِبل القوة الدولية - أو من قِبل الجيش الإسرائيلي، وفق ما كتب.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية".