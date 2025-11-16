بعد تعليق اتفاق السلام.. إطلاق نار على الحدود بين كمبوديا وتايلاند

بانكوك - (د ب أ)

ذكر تقرير أولي صادر عن السلطات المحلية الكمبودية أن جنودا تايلانديين أطلقوا النار على مدنيين كمبوديين في قرية بري تشان الحدودية بإقليم بانتياي مينتشي، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الرابعة مساءا على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند وهي منطقة شهدت زيادة التوترات في الأشهر الأخيرة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

ووقع الحادث بعد يوم واحد فقط من تعليق تايلاند من جانب واحد اتفاق السلام، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب انفجار لغم أرضي على طول الحدود.

وتحقق السلطات في الحادث وسيتم تقديم المزيد من المستجدات، فور توافر المزيد من المعلومات.