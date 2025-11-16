وزارة الداخلية السورية: مقتل شخصين إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في حمص



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الأحد، مقتل 2 من المواطنين جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون داخل أحد المقاهي في محافظة حمص.

قالت الداخلية في بيان لها، إن قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي شهدت مساء اليوم حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

وأضاف البيان: "باشرت الجهات المختصة فورا الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في ملابساته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام".

وأعربت الوزارة، في ختام بيانها، عن إدانتها لهذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، مؤكدة رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوريات قوى الأمن الداخلي توجهت على الفور إلى المكان لملاحقة الفاعلين وضبط الأمن في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن "قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا وحظرا مؤقتا للتجوال في القرية، وبدأت في ملاحقة منفذي الهجوم المسلح".