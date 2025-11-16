هل رفع ترامب العقوبات عن تركيا بسبب شراء إس-400 الروسية؟



وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا بعد شراء منظومة "إس-400" الروسية.

واستذكر فيدان اللقاء الذي عقد بين الرئيسين التركي والأمريكي في 25 سبتمبر الماضي، موضحا أن ترامب أمر ببدء إجراءات رفع عقوبات قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات المفروضة على أنقرة بعد حصولها على منظومة إس-400 الروسية.

قال فيدان: " أبلغ ترامب أردوغان في الاجتماع بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن".

وأضاف: "إدارة ترامب تختلف اختلافا جوهريا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية". مشيرا إلى أنه "من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريبا".

كانت تركيا قد أبرمت في عام 2017 صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع "إس-400"، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.

وطالبت الولايات المتحدة أنقرة بالتخلي عن هذه المنظومات الروسية لصالح منظومات "باتريوت" الأمريكية، إلا أن تركيا رفضت ذلك، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات، تمثلت في استبعاد تركيا من برنامج تصنيع وتوريد مقاتلات "إف- 35"، وفرض عقوبات على قيادات بارزة في قطاع الصناعات الدفاعية التركي.

وقالت تركيا مرارا إن إبعادها كان مجحفا، وطالبت بإعادتها أو تعويضها، وفقا لروسيا اليوم.