بسبب جدار إسمنتي.. لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، إن بيروت ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن بناء إسرائيل جدارا إسمنتيا يتجاوز الخط الأزرق جنوبي البلاد.

وأكد عون، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها انتهاك للقرار 1701، مشيرا إلى أن الجدار الخرساني الإسرائيلي يمنع وصول السكان إلى نحو 4 آلاف متر مربع من أراضي البلاد.

وقبل أيام، أكدت تقارير أن القوات الإسرائيلية بدأت في بناء جدار ضخم جديد بعمق كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا خلف الخط الأزرق عند الحدود مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجدار الخرساني يرتفع خلف الخط الأزرق، مواجها لقرية مارون الراس اللبنانية، ويرجح أن يكون جزءا من خمسة "مواقع استراتيجية" تصر إسرائيل على احتلالها داخل لبنان بعد وقف إطلاق النار.

وانتشرت لقطات تظهر قوات إسرائيلية تبني جدارا خرسانيا جديدا على طول الحدود مع لبنان، يمتد إلى ما وراء الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، مقابل بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.

وتمتد أجزاء معينة من الجدار لمسافة كيلومتر إلى كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من أحد المواقع الاستراتيجية الخمسة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي منذ انسحاب إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

تأتي هذه التقارير في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على أهداف يدعي أنها تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية.