العاصفة "كلوديا" تجتاح بريطانيا وإعلان حالة طوارئ كبرى

لندن- (أ ش أ)

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، حالة طوارئ كبرى بعد اجتياح العاصفة "كلوديا"، مع توقع استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال اليوم في مختلف مناطق بريطانيا وأيرلندا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هيئة الموارد الطبيعية في ويلز أصدرت تحذيرات شديدة للفيضانات، ما يشير إلى خطر كبير على الحياة واضطرابات كبيرة في المجتمع، بينما انتهى التحذير الأصفر للأمطار في وسط وشمال إنجلترا وجنوب غرب ويلز صباح السبت.

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز حالة الطوارئ في مدينة مونماوث بعد تعرض المدينة والمناطق المحيطة بـ"فيضانات شديدة وواسعة النطاق".

وتعمل فرق الإنقاذ بالتعاون مع شرطة جوينت وخدمات الإسعاف وإنقاذ الجبال، وخفر السواحل، بالإضافة إلى خدمات الإطفاء المجاورة، لإجراء فحوصات السلامة، والإخلاء، والإنقاذ.

وقال مدير منطقة خدمة الإطفاء مات جونز: "الظروف ما زالت صعبة بسبب سرعة تدفق المياه وطرق مغلقة وضغوط على البنية التحتية، وفرقنا وشركاؤنا عملوا بلا توقف طوال الليل لمساعدة المتضررين، وأحث الجمهور على تجنب منطقة مونماوث تمامًا حيثما أمكن، والفيضانات كبيرة، ونحتاج إلى إبقاء الطرق مفتوحة لتمكين خدمات الطوارئ من الوصول إلى المحتاجين في حال وجود تهديد مباشر للحياة أو الممتلكات".

وفيما يتعلق بالطقس، من المتوقع استمرار الأمطار المتفرقة في إنجلترا وويلز، بينما ستشهد أيرلندا الشمالية واسكتلندا أجواء أكثر جفافًا مع فترات مشمسة محدودة.

وأوضحت عالمة الأرصاد هونور كريسويك أن الرياح ستتحول تدريجيًا إلى شمالية، حاملة هواء قطبيًا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرًا من الطقس البارد لأجزاء من الميدلاندز وشمال إنجلترا اعتبارًا من يوم الاثنين ومن المتوقع استمرار الاضطرابات حتى يوم السبت ونصحت السكك الحديدية الوطنية المسافرين بالتحقق قبل السفر.

وعلى الطرق، أثرت العاصفة على خدمات السكك الحديدية البديلة، فيما سجلت شركات المساعدة على الطريق عددًا كبيرًا من البلاغات يوم الجمعة.

وفي أيرلندا الشمالية، تم فرض تحذير أصفر من الأمطار في مقاطعتي أرماغ ودوان حتى ظهر السبت، مع خطر حدوث فيضانات وظروف سفر خطرة، وسط تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على المنازل والشركات.

كما تم إصدار تحذير برتقالي من الأمطار لمقاطعات دبلن وكسفورد وويكلو، مع تحذيرات صفراء في 10 مقاطعات أخرى، معظمها على السواحل الشرقية والجنوبية.